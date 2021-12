Koen Bouwman realistisch: “Ik hoor niet bij de beste acht voor de Tour”

Koen Bouwman verraste afgelopen Ronde van Italië met een twaalfde plaats in het eindklassement. Na afloop sprak hij de hoop uit in 2022 de Ronde van Frankrijk te rijden. Nu komt hij op die uitspraak terug. “Op dit moment is dat niet aan de orde. Het is te hoog gegrepen voor mij”, zegt de renner van Jumbo-Visma in gesprek met De Gelderlander over een eventuele Tourdeelname.

“De kans is minder dan één procent, denk ik. Daar gaan de beste acht renners van onze ploeg naar toe en daar hoor ik niet bij. Ik denk niet dat ze Steven Kruijswijk voor mij thuislaten. Zo realistisch moet ik zijn. Ik heb wel een aardig zelfbeeld, ja. In de toekomst zit een deelname aan de Tour de France er hopelijk nog een keer in”, klinkt het.

Om die reden heeft Bouwman nu eerst zijn zinnen opnieuw op de Giro gezet. “Ik hoop dat ik in 2022 weer de Ronde van Italië mag rijden. Of de Ronde van Spanje. Die heb ik dit jaar ook gereden. In beide rondes heb ik ook enorm genoten van de sfeer met al het publiek erbij. Daar krijg je een kick van. Dat hadden we een jaar eerder vanwege corona wel gemist”, geeft de 28-jarige renner aan.