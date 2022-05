Koen Bouwman: “Opgave Tom Dumoulin is klap in het gezicht, het zit hem niet mee”

Koen Bouwman baalt na de opgave van zijn ploeggenoot Tom Dumoulin. Dumoulin stapte in de veertiende etappe af nadat hij de laatste dagen fysiek aan het worstelen was in de Giro d’Italia. “Dat hij een dag na de rustdag door zijn rug gaat tijdens het omkleden, dat verzin je echt niet”, zei Bouwman.

“Dat doet wel wat met de ploeg, dat hij afstapt. Hij kwam hier natuurlijk met heel andere ambities dan waar hij stond na de eerste week, maar hij heeft nooit zijn kop laten hangen. Hij was de sfeermaker aan tafel en mengde zich in meetings. We gaan hem zeker missen”, vertelde Bouwman na afloop bij Eurosport.

De Nederlandse ritwinnaar was duidelijk teleurgesteld. “Het is wel weer een klap in het gezicht ja, in een seizoen waar het voor Tom nog niet meezit. Hij heeft alles gegeven in de etappe die ik win, maar dat hij een dag na de rustdag dan door zijn rug gaat tijdens het omkleden, dat verzin je echt niet”, aldus Bouwman. “Als je pijn blijft hebben, is er geen andere optie dan opgeven.”