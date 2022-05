Koen Bouwman na Mortirolo steviger in bergtrui Giro: “Is realistischer dan ritzege”

De bergtrui van de Giro d’Italia zit nog steviger om de schouders van Koen Bouwman. De klimmer van Jumbo-Visma wist in de etappe naar Aprica 58 punten te verzamelen en breidde zijn voorsprong op Giulio Ciccone verder uit. “Een nieuwe ritzege is niet heel realistisch, de blauwe trui is dat wel”, aldus Bouwman na afloop van de rit tegen Eurosport.

Andermaal zat Bouwman, met veel andere Nederlanders, mee in de ontsnapping van de dag. “Het was heel lastig om in de vlucht van de dag te komen”, vertelde hij. “Ik deed een paar pogingen om mee te springen en moest uiteindelijk zelf de sprong maken. Dat laat zien dat ik goede benen had. Alleen tijdens de eerste bergsprint werd ik verrast door Ciccone. We zijn een beetje gelijk aan elkaar, want hij is ook snel. Maar ik was daarna heel boos op mezelf.”

Na de Goletto di Cadino kreeg Bouwman een herkansing op de Passo del Mortirolo. In de tussentijd had hij Ciccone weten af te schudden. “In de vallei was er een perfecte situatie, want met een man of acht reden we weg en hij kon niet meer terugkomen”, blikt hij terug. “Daarna pakte ik op de Mortirolo de volle punten. Het was een mooie ervaring en ik had een goed gevoel daar. Je wint er wel geen etappe, maar het was mooi om op de Mortirolo een bergsprint te winnen.”

Focus op de blauwe bergtrui

Vervolgens liet Bouwman op de slotklim lopen. “Ik zat eigenlijk niet op de limiet, maar het was niet genoeg voor de etappezege”, geeft hij aan. “Ik besloot daarom, in overleg met de ploegleiding, om rustig aan te doen tot de finish. Ik wil nog wel voor een tweede etappezege gaan, maar dat is niet heel realistisch. De blauwe trui is dat wel, dus daar focussen we ons nu op.”

Na zestien etappes heeft Bouwman nu 167 punten. Giulio Ciccone volgt op de tweede plaats met 99 punten, Diego Rosa is derde met 92 punten.