Koen Bouwman: “Ik wist dat ik nog twee keer mee moest zitten, en dat heb ik nu gedaan”

Koen Bouwman deed vandaag een uitstekende zaak voor zijn blauwe bergtrui. Bovenop de Passo del Vetriolo pakte hij de volle buit van 40 punten. “Een geweldige dag”, vindt Bouwman bij Eurosport.

“Ik had goede benen. We zaten me drie man mee in de ontsnapping en zijn eigenlijk altijd in de controle geweest. Er reden er wel even vier weg, maar op de klim konden Gijs en ik samen met drie andere jongens de oversteek maken. Dat zorgde ervoor dat ik de punten kon pakken op Vetriolo. Daar lag mijn finish.”

Daarna focuste Bouwman zich op zijn ploegmaat Leemreize. “In de afdaling pakte Gijs een gaatje met Mathieu, dus stopte ik af. Hij rijdt een superkoers. Het was al een prachtige Giro, maar dat hij dit hier doet, is heel knap. Het is supermooi om te zien dat dagsucces ook nog kan lukken, naast de blauwe trui.”

Voor de blauwe bergtrui van Bouwman begint het er steeds beter uit te zien. De Nederlander heeft nu 115 (!) punten voorsprong op Giulio Ciccone. “Op rustdag zei ik: ik moet nog zeker twee keer meezitten en een hoop punten pakken. Dat heb ik nu al twee keer gedaan. Morgen is het hopelijk een relatief rustige dag. En de dag erop is voor mij het plan om gewoon weer mee te zitten en punten te scoren.”