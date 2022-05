Koen Bouwman: “Ik hoop vandaag mee te zitten in de vlucht”

Koen Bouwman hoopt vandaag opnieuw uitstekende zaken te doen in de strijd om de blauwe bergtrui. In de negende rit naar de Blockhaus zijn maar liefst 125 punten te verdienen voor het bergklassement. “Ik hoop vandaag weer mee te zitten in de vlucht en zo punten te pakken”, klonk het voor de start.

Bouwman heeft op het moment 68 punten in het bergklassement. Dat zijn er 25 meer dan Lennard Kämna, die met 43 punten als tweede geklasseerd staat. Wout Poels is de nummer drie met 27 punten. In de negende etappe van Isernia naar Blockhaus zijn vijf gecategoriseerde beklimmingen opgenomen.

Op de Vallico Del Macerone (derde categorie, 9 punten), de Riomero Sannitico (tweede categorie, 18 punten), de Roccaraso (tweede categorie, 18 punten), de Passo Lanciano (eerste categorie, 40 punten) en Blockhaus (eerste categorie, 40 punten) zijn maximaal 125 punten te rapen, voor diegene die op alle beklimmingen als eerste bovenkomt.

Een tweede ritzege?

Bouwman kan vandaag met andere woorden een gouden zaak doen. “Ik hoop weer punten te verdienen voor de bergtrui. Dat kan hand in hand gaan met de klassementsambities binnen de ploeg. Ik ga het vandaag weer proberen. Ik verwacht echter niet dat het voor de overwinning zal zijn. Ik neem aan dat de grote klassementsteams proberen om vandaag de etappe te pakken. Het is wel een interessante dag om de blauwe trui wat steviger aan te trekken.”

Bouwman heeft geen ervaring met de slotklim van vandaag, die van de Blockhaus. “Ik denk alleen niet dat het een nadeel is. We hebben tegenwoordig allemaal een fietscomputer en in het oortje hoor je ook wat er allemaal aankomt. Als je een klim van binnen en van buiten kent, dat kan een voordeel zijn. Maar of je een beklimming nu 1x, 2x of nog nooit hebt gedaan… Dat gaat het verschil niet maken”, aldus de ritwinnaar van Potenza.