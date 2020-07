Koen Bouwman: “Hopelijk krijg ik kansen in bergetappes Giro” dinsdag 14 juli 2020 om 08:06

Koen Bouwman draaft dit jaar op in de Giro d’Italia, waar hij een van de klimmers is in de ploeg van Jumbo-Visma. De 26-jarige klimmer wil zich in de Italiaanse ronde laten zien in de lastige etappes. “Hopelijk krijg ik kansen in de bergetappes om voor een resultaat te gaan”, zegt hij.

Momenteel verblijft Bouwman met een deel van Jumbo-Visma in het Oostenrijkse Gerlos. Voor de klimmer de ideale voorbereiding richting de herstart van het seizoen. “De Giro d’Italia is een belangrijk doel voor mij en ook voor de ploeg natuurlijk. Dat wordt mijn grootste doel”, zegt hij.

Samen met de vertrekkende Laurens De Plus, Antwan Tolhoek en Tobias Foss vormt Bouwman het klimdeel van de Giroploeg. “Hopelijk krijg ik kansen in de bergetappes om voor een resultaat te gaan”, geeft hij aan. “En we hebben Dylan Groenewegen bij ons, dus de sprintetappes worden erg belangrijk. Ik denk dat we daar met een mooi team van start gaan en we veel mogelijkheden hebben om etappes te winnen.”

‘Na een maand wil je weer naar wedstrijden gaan’

Bouwman was in eind februari in de Verenigde Arabische Emiraten toen de UAE Tour afgelast werd en er een korte lockdown was in het hotel. Hij wist toen al dat het seizoen een tijd stil zou liggen. “Het zou niet aankomen op een paar weken. Toen ik thuis kwam, trainde ik ongeveer anderhalve week, maar toen werd wel duidelijk dat we niet zouden gaan koersen tot aan de zomer.”

Voor de etappewinnaar van de Dauphiné 2017, die bezig is aan zijn vijfde seizoen bij de ploeg, was de afgelopen periode ideaal om aan zijn nieuwe huis te werken. “Dus ik heb me niet verveeld, maar na een maand wil je weer terug op je fiets en wil je naar wedstrijden gaan. Ik ben blij dat het er nu gunstig uitziet en we binnen een maand hopelijk weer kunnen fietsen”, aldus Bouwman.