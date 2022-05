Koen Bouwman acht hulp noodzakelijk in jacht op bergtrui: “Zoiets kun je niet alleen”

Koen Bouwman reed, na zijn ritwinst in Potenza, twee dagen rond in de blauwe bergtrui van de Ronde van Italië. Inmiddels is de Nederlander het tricot weer kwijt, maar hij hoopt het kleinood te heroveren. “Binnen de ploeg moeten we het bespreken en kijken of ik hulp van jongens kan krijgen om ervoor te gaan”, zegt Bouwman in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Want zoiets kun je niet alleen. Je hebt ploeggenoten nodig om mee te zitten in de kopgroep of die vanuit de kopgroep iets voor mij kunnen doen”, legt de renner van Jumbo-Visma uit. Momenteel staat Bouwman op de tweede plaats. Hij is in het bezit van 69 punten, terwijl leider Diego Rosa er 83 heeft. “Ik sta nog steeds kort in dat klassement en er zijn nog genoeg punten te verdienen.”

Bouwman is niet alleen bezig met de bergtrui. “Nu het klassement om zeep is (Sam Oomen is op de achttiende plaats de beste renner van Jumbo-Visma in het algemeen klassement, red.), hebben we met de ploeg het doel nog een rit te winnen. Maar ik heb geen kapsones. In zes jaar tijd heb ik twee wedstrijden gewonnen. Dan is het raar om te zeggen dat ik nog wel even voor nog een etappe ga. Statistisch gezien is die kans niet heel groot.’”

Bescheiden

“Ik ben zeker geen slechte wielrenner, maar binnen de ploeg zijn er minimaal tien beter dan ik”, klinkt het bescheiden. “Ik vind het ook helemaal niet erg om voor een ander te rijden. Ik ben niet iemand die het hele jaar scherp staat en elke koers meedoet voor de overwinning. Soms kan ik mezelf verrassen. Dit was zo’n dag dat ik boven mezelf uitsteeg en een killer was in de finale”, zegt Bouwman over de rit naar Potenza.