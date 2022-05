Koen Bouwman herovert bergtrui in de Giro: “Daar ga ik voor vechten”

Koen Bouwman maakte op de eerste beklimming van de dag een ijzersterke indruk. De 28-jarige klimmer van Jumbo-Visma leek de sterkste uit een omvangrijke kopgroep met veel grote namen. In de afdaling zag hij Mathieu van der Poel en Martijn Tusveld aansluiten, maar plots moest Bouwman afhaken op de tweede klim van de dag. Last van zijn rug, vertelt hij.

“Ik ben blij dat ik terug ben in blauwe trui”, laat Bouwman na afloop weten. Hij gaat de rustdag van maandag in als leider van het bergklassement. “Ik had goede benen en besloot daarom om te versnellen op de eerste klim van de dag. Ook op de tweede wilde ik voor de punten gaan, maar in de afdaling na de eerste klim kreeg ik plotseling last van mijn rug. Ik kon geen kracht meer zetten en besloot toen al snel om in mijn eigen tempo de rit uit te rijden.”

Een goede keuze, met nog vier bergetappes op de laatste zes ritten in het verschiet. “Er komt nog een heel zware slotweek aan waarin veel punten te verdienen zijn. Onder meer de Mortirolo wacht nog. Een heel zware klim, maar daar komen er nog heel veel van. In de bus zeiden we zondagmorgen nog dat de Giro eigenlijk pas dinsdag begint. Ik ga proberen om mijn trui te behouden, daar ga ik voor vechten.”