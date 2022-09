Koen Bouwman heeft nog zicht op eindwinst: “Met de bonificatieseconden kan het”

Koen Bouwman won vrijdag de derde etappe van de Ronde van Slowakije. De Nederlander schuift op die manier op naar de tweede plaats in het algemeen klassement, hij volgt op twee seconden van leider Josey Cerny. “Verny loste niet, dus we zijn overgeschakeld op plan b.”

De derde rit van de Ronde van Slowakije eindigde in een sprint van een uitgedund peloton. Bouwman ging als eerste de laatste bocht in, waardoor hij een klein gaatje had in de laatste 200 meter. De coureur van Jumbo-Visma trok door en kon standhouden tot aan de streep. “Ik ben natuurlijk heel blij dat ik kon winnen”, vertelde Bouwman in het flashinterview.

Er stond heel wat beklimmingen op het programma vrijdag. Uiteindelijk kon een groep met klassementsrenners overleven. “Op 80 kilometer van de streep probeerden we leider Cerny eraf te rijden, maar dat lukte niet. Quick-Step-Alpha Vinyl reed echt heel sterk. We zijn dan overgeschakeld naar plan b, etappewinst.”

Eindwinst kan nog

Door die ritwinst heeft Bouwman nog zicht op eindwinst in de Ronde van Slowakije. “Het zal via bonificatieseconden moeten, maar het zal niet makkelijk worden. Quick-Step-Alpha Vinyl heeft een aantal snelle mannen om die seconden weg te kapen. We hebben hier al twee etappes gewonnen, maar we zullen zeker nog voor die eindoverwinning gaan”, aldus Bouwman.