dinsdag 3 oktober 2023 om 18:16

Koele Mozzato wint in Binche: “Al heb je in zo’n finale ook een beetje geluk nodig”

Søren Kragh Andersen leek even op weg naar de zege, toen kwam Edward Theuns maar uiteindelijk ging Luca Mozzato er met de overwinning vandoor in Binche-Chimay-Binche. De Italiaan wist zijn sprint tot in de perfectie te timen. “Ik had een mooi richtpunt”, vertelde hij na afloop aan RTBF.

De sterke sprinter van Arkéa-Samsic sprak na afloop van een ‘stressvolle dag’. “We moesten echt voortdurend van voren koersen. En dan heb je ook nog te maken met een peloton dat haast ontploft van de nervositeit. Al hoort die doorlopende stress ook wel een beetje bij deze wedstrijd.”

De 36ste editie van Binche-Chimay-Binche was vanuit een neutraal oogpunt zeer vermakelijk, met een wirwar aan aanvallen, maar uiteindelijk werd er toch ‘gewoon’ gesprint om de zege. Søren Kragh Andersen begon al erg vroeg aan zijn eindsprint, maar leek toch lange tijd stand te houden, al zat Theuns wel op vinkentouw.

Timing is key

In de laatste hellende meters viel Kragh Andersen toch stil en kwam Theuns er nog over, maar de Belg van Lidl-Trek werd in extremis ook nog geremonteerd door… Mozzato. “Ik ben natuurlijk dolgelukkig dat ik het heb kunnen afronden. Ik wist dat ik mijn kansen zou verprutsen, als ik te vroeg zou aangaan. In zo’n finale heb je echter ook een beetje geluk nodig. Ik had een mooi richtpunt aan Theuns en Andersen.”