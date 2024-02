maandag 26 februari 2024 om 11:04

Kobe Goossens voor derde keer geopereerd aan knie

Kobe Goossens is afgelopen vrijdag voor een derde keer in vijf maanden tijd geopereerd aan zijn knie. De 27-jarige renner van Intermarché-Wanty kan naar eigen zeggen nu wel weer vooruit kijken.

“Het zou de laatste stap moeten zijn voordat we weer kunnen toewerken naar een comeback, met als doel om later dit jaar weer terug op mijn oude niveau te komen. En zelfs nog beter te worden”, laat de Belg weten via Instagram. “Ik moet mijn ploeg, familie, dokter Toon Claes en alle andere betrokkenen bedanken voor hun geduld en hulp, in het proces om van mij weer een wielrenner te maken.”

Goossens sukkelt de laatste maanden met zijn knie, na een valpartij in de voorbije Vuelta a España. De heuvelspecialist werd vervolgens twee geopereerd aan zijn knie. In november, twee maanden nadat hij onder het mes ging, kon hij weer fietsen. De problemen waren echter nog niet definitief achter de rug en Goossens kreeg na verloop van tijd toch weer last.

Seizoen van uitersten

Voor Goossens was het wielerseizoen 2023 er sowieso een van uitersten. De renner van Intermarché-Wanty begon geweldig, aangezien hij op het Spaanse eiland Mallorca zijn eerste twee profoverwinningen wist te boeken. Verder reed hij vorig seizoen naar top 10-noteringen in de Trofeo Calvia, Figueira Champions Classic, Giro di Sicilia en de Ronde van Romandië.

Zijn lichaam liet hem echter ook geregeld in de steek. Goossens sukkelde na de Ronde van Romandië lange tijd met de naweeën van een coronabesmetting. Tot overmaat van ramp kwam hij – eenmaal opgeknapt – in het najaar dus ook nog ten val in de Vuelta a España, waardoor hij moest opgeven in de laatste grote ronde van het seizoen.