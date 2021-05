Kobe Goossens pakt bergpunten: “Je weet maar nooit”

Interview

Twee Belgen in de kopgroep vandaag: Victor Campenaerts en Kobe Goossens. Maar in de finale waren ze allebei niet goed genoeg om mee te doen voor de ritzege. Goossens werd zesde, maar graaide wel een pak punten mee voor het bergklassement. “Je weet nooit. Misschien kan ik nog een paar keer meegaan in ontsnappingen.”

De Vlaams-Brabander, die in principe helemaal niet slecht bergop rijdt, had naar eigen zeggen de benen niet meer om op de drie kilometer lange slotklim nog mee te dingen naar dagwinst. “Ik had veel krachten verspeeld in de hectische beginfase, waarin het lang duurde voor we weg geraakten. Dat is niet mijn sterkste punt.”

“In de finale had ik gewoon de benen niet meer. Ik voelde het al even aankomen. Ik heb nog één poging gedaan, samen met Victor. We kennen elkaar goed en hadden afgesproken samen nog iets te proberen. Met wat geluk hebben we een kans, maar we hadden gewoon allebei de benen niet meer, denk ik. Er zat niet genoeg op.”

Dat uiteindelijk Victor Lafay met de overwinning aan de haal ging, verraste Goossens niet. “Ik voelde op de Bocca della Selva al dat hij gemakkelijk klom. Hij is ongetwijfeld de verdiende winnaar.” De voormalige veldrijder pakte onderweg wel 18 punten voor het bergklassement. “Ik zat er toch, dus waarom niet voor die punten gaan? Misschien kan ik nog een paar keer mee zitten de komende twee weken. Je weet nooit of dat mogelijkheden biedt.”