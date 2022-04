Kobe Goossens met ambities naar Baskenland: “Ik mik op een goed klassement”

Intermarché-Wanty-Gobert geeft in de Ronde van het Baskenland Kobe Goossens de kans om een goed klassement te rijden. De Belgische klimmer ging onlangs op hoogtestage om zich op deze ronde en de Ardense klassiekers voor te bereiden. Vrijdag maakte hij in La Route Adélie de Vitré zijn terugkeer in wedstrijdverband.

Goossens was goed aan het seizoen begonnen met drie top 10-plaatsen in de Mallorca Challenge en twaalfde plekken in de Vuelta a Murcia en de Clásica Jaén. Sindsdien voelde de 25-jarige Belg dat er iets mis was. Een test wees uit dat hij het coronavirus onder de leden had, waardoor hij niet kon starten in Parijs-Nice. Na zes weken zonder koers maakte hij vrijdag zijn rentree in het peloton in de Franse eendaagse La Route Adélie de Vitré. Vandaag vervolgt hij zijn seizoen met de lastige Ronde van het Baskenland.

“Na zes weken zonder competitie was ik dolenthousiast om in La Route Adélie de Vitré opnieuw een rugnummer op te spelden”, vertelt de klimmer op de website van zijn ploeg. “Na fysieke problemen hadden we met de performancecel besloten om Parijs-Nice uit mijn programma te halen en meteen mijn focus naar mijn volgende doelen in april te verleggen. Het was wellicht de juiste keuze, want na mijn herstel heb ik me met onder andere een hoogtestage echt goed op deze Ronde van het Baskenland en de Ardense klassiekers kunnen voorbereiden.”

Goed eindklassement

Het goede gevoel dat hij overhield aan het trainingskamp op Tenerife, waar hij samen met zijn ploegmaat Quinten Hermans verbleef, laat hem het beste vermoeden voor zijn terugkeer. “Die Bretoense wedstrijd zorgde al meteen voor bevestiging, wat mijn ambitie voor deze Ronde van het Baskenland nog versterkt. Ik mik er op een goed eindklassement in deze zware wedstrijd”, aldus de klimmer, die nog niet eerder aan de start van de zesdaagse koers verscheen. “Vooral de laatste twee heel zware ritten zullen belangrijk zijn en voor grote verschillen zorgen.”

Naast Goossens staat ook Hermans, negende in La Route Adélie de Vitré, aan het vertrek in de Spaans-Baskische ronde. Kévin Van Melsen, Théo Delacroix, Laurens Huys, Julius Johansen en Hugo Page maken de selectie compleet.

Selectie Intermarché-Wanty-Gobert voor Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Théo Delacroix

Kobe Goossens

Quinten Hermans

Laurens Huys

Julius Johansen

Hugo Page

Kévin Van Melsen