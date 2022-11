KNWU zoekt naar vrijwilligers om wielerbaan Alkmaar weer op de kaart te zetten

De KNWU is dringend op zoek naar mensen die de wielerbaan in Alkmaar sturing kunnen geven. Voorheen organiseerde wielervereniging Alcmaria Victrix wedstrijden op de baan, maar die partij heeft sinds kort zijn handen hiervan afgetrokken, terwijl uitbatende organisatie Sport Alkmaar deze taak niet wil overnemen.

Tot 2015 baatte Alcmaria Victrix die wielerbaan zelf uit. Na de overname van Sport Alkmaar organiseerde de vereniging nog wel de wedstrijden, wat voor hun eigen risico en rekening kwam. De vereniging vond deze situatie niet langer wenselijk, waarna dus een organisatorische impasse is ontstaan.

Vorige week gaf Alcmaria Victrix de organisatie van het NK derny en omnium terug aan de KNWU. Hiervoor zijn alternatieve locaties gevonden, maar de KNWU acht het toch van belang dat er op de wielerbaan in Alkmaar wedstrijden blijven worden georganiseerd. Het NK stayeren zal in januari overigens nog wel plaatsvinden in Alkmaar met behulp van vrijwilligers.