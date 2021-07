KNWU zet organisatie Super WK 2027 uit het hoofd

De KNWU heeft zich bij de UCI afgemeld als kandidaat voor de organisatie van het Super WK wielrennen in 2027. De wielerunie had begin april nog wel een bidbook aangeboden om het wereldkampioenschap naar Nederland te halen, maar er zijn te veel twijfels. Vooral ook op financieel gebied.

“Bij het verder inzichtelijk maken van de plannen blijken de details en de eisen met betrekking tot de gewenste uitvoering, in verhouding tot de financiële haalbaarheid van het Super-WK in Nederland, te ver uit elkaar te liggen”, stelt de KNWU in een persbericht.

Het plan van de KNWU en initiatiefnemers Sportcentrum Papendal en TIG Sports was om, in samenwerking met de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het Super WK binnen te halen. Op een Super WK, dat om de vier jaar moet gaan plaatsvinden, komen alle wieleronderdelen aan bod. Van wegwielrennen en baanwielrennen tot para-cycling en kunstfietsen. Het eerste Super WK wielrennen is in 2023 in het Schotse Glasgow.

Twijfel

De KNWU achtte het binnenhalen van het evenement haalbaar, maar alle betrokken partijen hebben besloten om een pas op de plaats te maken. In ieder geval onder de huidige voorwaarden. “We wisten dat onze plannen in goede aarde zouden vallen. Maar we wisten ook dat de lat hoog zou liggen”, erkent directeur Thorwald Veneberg.

“De uitkomst van onze studies en gesprekken is dat er twijfel is bij alle betrokkenen over de financiële haalbaarheid van het WK”, zegt hij. “De twijfel wordt ook versterkt doordat het lastig is nu al toezeggingen te krijgen van mogelijke partners voor 2027. Met alle stakeholders is daarom besloten een pas op de plaats te maken en de UCI vriendelijk te bedanken voor de geboden kans. We hebben de UCI laten weten altijd open te staan voor een nieuw gesprek over de voorwaarden.”