KNWU werkt aan routekaart voor organisatoren van wielerkoersen

De KNWU is bezig met een routekaart, om zo organisatoren van wielerkoersen te helpen in coronatijden een wedstrijd te organiseren. De routekaart moet als toetsingskader bovendien duidelijkheid geven voor veiligheidsregio’s, gemeenten en overige vergunningverleners. Daarnaast is een document ‘Richtlijnen Organisatoren Wielerwedstrijden’ opgesteld.

Henk van Beusekom (wedstrijdsport KNWU) en Thijs Rondhuis (Courage Events, organisator wielerkoersen) zijn de initiatiefnemers van de richtlijnen en aanstaande routekaart. Ook sportkoepel NOC*NSF is betrokken. “Er is bij alle partijen behoefte aan een set met duidelijke richtlijnen en die gaan we met de routekaart op korte termijn geven”, vertelt Rondhuis.

Snel en overzichtelijk

“Maar omdat de eerste wedstrijden al in maart verreden worden en ook veel andere voorjaarswedstrijden het vergunningentraject binnenkort moeten doorlopen, communiceren we nu alvast deze richtlijnen. Hierdoor kunnen alle betrokken partijen snel en overzichtelijk zien wat te doen valt bij een bepaald scenario”, geeft de organisator van onder meer de Boels Ladies Tour en Olympia’s Tour aan.

De routekaart geeft aan wanneer strengere maatregelen nodig zijn en wanneer meer mogelijk is. “We moeten ons ook realiseren dat er bij een lockdown als de huidige simpelweg heel weinig ruimte is om te organiseren, maar bij andere scenario’s zijn er kansen. En het is aan de organisatoren om te bepalen of men deze grijpen kan en wil”, aldus Rondhuis.

Houvast geven

KNWU-vertegenwoordiger Van Beusekom blikt terug op afgelopen zomer, toen weer gekoerst mocht worden. “Maar in de praktijk bleek dat niet altijd eenvoudig te realiseren, omdat gemeenten en andere vergunningsverleners worstelden met de voorwaarden waaronder dat kon en mocht. Het NK op de VAM-berg was een test, waarmee we konden laten zien dat het mogelijk was coronaproof te organiseren. Dit evenement bood houvast voor de organisatoren die in september en oktober een evenement op de kalender hadden staan”, zegt hij.

“Het is ons doel om vanuit die ervaring een kader te scheppen, waarmee organisatoren aan de slag kunnen in 2021, en houvast te geven. Ook voor de overheden die de evenementen moeten beoordelen. Zodat, waar en wanneer dat mogelijk is, er zo veel mogelijk gekoerst kan worden in 2021”, aldus Van Beusekom.

De KNWU legt ook nog uit waarom de Wereldbeker veldrijden in Hulst wel door mocht gaan, en bijvoorbeeld het NK veldrijden in Zaltbommel niet. “Er mogen onder strikte voorwaarden topsportwedstrijden georganiseerd worden, zoals onlangs de WB Veldrijden in Hulst-Perkpolder. Dit betreft dan wel wedstrijden met topsporters die min of meer in een bubbel leven en sporten waarbij de wedstrijd ook deel moet uitmaken van een noodzakelijk traject richting WK en of Olympische Spelen.”