KNWU selecteert voor Overijse vrijwel dezelfde namen als in Zonhoven

De KNWU heeft bekendgemaakt welke Nederlandse veldrijders zondag aan de start verschijnen in Overijse voor de vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Bondscoach Gerben de Knegt kiest voor vrijwel dezelfde namen als voor de Wereldbeker van Zonhoven, die zondag werd verreden.

Lars van der Haar is bij de selectie voor de elite-mannen de naam die in het oog springt. Zondag in Zonhoven reed de 30-jarige crosser van Baloise Trek Lions nog naar de tweede plaats achter zijn ploeggenoot Toon Aerts. Ook Corné van Kessel (achtste) en Pim Ronhaar (tiende) eindigden bij de beste tien in de Kuil. Mathieu van der Poel is er na een vol wegseizoen nog niet bij. Belofte Danny van Lierop neemt de plaats in van Tibor del Grosso, die in Zonhoven mocht rijden.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar onder anderen Denise Betsema, die afgelopen weekend zowel in Ruddervoorde als in Zonhoven de beste was. Ook nam de Texelse de koppositie over in de strijd om de Superprestige èn de Wereldbeker. Marianne Vos is er net als in Zonhoven niet bij. Na de trip naar de VS heeft ze een rustperiode ingelast. Junior Leonie Bentveld is de enige nieuwe naam vergeleken met Zonhoven. Isa Nomden maakt deze keer geen deel uit van de selectie.

Selectie elite-mannen

Lars van der Haar

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corne van Kessel

David van der Poel

Joris Nieuwenhuis

Stan Godrie

Mees Hendrikx

Luke Verburg

Danny van Lierop

Selectie elite-vrouwen

Lucinda Brand

Denise Betsema

Annemarie Worst

Yara Kastelijn

Fem van Empel

Puck Pieterse

Aniek van Alphen

Shirin van Anrooij

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Ceylin del Carmen Alvarado

Maud Kaptheijns

Leonie Bentveld