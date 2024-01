woensdag 3 januari 2024 om 09:12

KNWU presenteert selecties EK baanwielrennen: toppers vinden hun weg naar Apeldoorn

Van 10 tot en met 14 januari is Omnisport Apeldoorn het decor voor het EK baanwielrennen. De Nederlandse wielerbond (KNWU) heeft woensdag bekendgemaakt welke renners zich mogen opmaken voor deze Europese kampioenschappen.

Mehdi Kordi, de bondscoach van de sprinters, trekt met vertrouwen naar de Europese titelstrijd. “We zijn er klaar voor en hebben er vertrouwen in dat we er alles aan gedaan hebben om goed voor de dag te komen”, laat hij weten op de website van de KNWU. “Ik ben ervan overtuigd dat het thuisvoordeel een extra motivatie kan zijn voor de renners.”

“Bij de mannen gebruiken we de teamsprint als kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. Daarom selecteerden we vier renners en komen we met twee verschillende samenstellingen aan de startlijn. Tijmen van Loon en Daan Kool krijgen bovendien de gelegenheid om zich op de kilometer te tonen, zodat we een nieuwe generatie de kans geven op dit belangrijke toernooi.”

“Bij de vrouwen geldt dat voor Kim Kalee op de 500 meter. We missen daar Shanne Braspennincx, die terugkomt van een blessure en nog niet voldoende fit is om deel te nemen. We starten nu met een jong en ambitieus team en zijn er klaar voor om ons met de top te meten, zoals we dat bij de mannen al langer doen. Ik plak vooraf geen klassering op dit optreden van onze sprinters, maar we willen zeker een goede indruk maken voor eigen publiek en hebben er vertrouwen in dat dit lukt.”

Duuronderdelen

De bondscoach van de Nederlandse duurrenners, Nick Stöpler, vindt het komende EK vooral een mooie kans voor de deelnemers om hun kwaliteiten te tonen. “Ik denk dat we met Jan-Willem van Schip van Yoeri Havik in hun regenboogtruien in de koppelkoers een heel bijzonder moment hebben voor eigen publiek, waar we van moeten genieten. Zij zullen er zeker op gebrand zijn zich te tonen en hebben met de status van wereldkampioenen ook nu kansen op eremetaal.”

“Die kansen dicht ik zeker ook Philip Heijnen in de afvalkoers en Roy Eefting op de scratch toe. Zij lieten al zien medailles te kunnen halen op een groot toernooi. Vincent Hoppezak imponeerde vorig jaar op het WK met een vijfde stek op het omnium en ik zie hem ook nu voor die topklasseringen meedoen. Met Yanne Dorenbos hebben we een talent in huis die ik de komende jaren tot mooie prestaties in staat acht. Dit is zijn eerste wedstrijd op dit niveau en ik hoop dat hij dat al kan tonen, al mag je als debutant ook fouten maken.”

“Bij de vrouwen zijn we door de blessure van Maike van der Duin wat onthoofd, zij was immers de medailletroef bij vorige toernooien. Met Marit Raaijmakers hebben we een sterke baanrenster aan de start die in de puntenkoers om de medailles kan strijden en op het omnium hopelijk om een top 5-klassering meedoet. De koppelkoers rijdt ze samen met of Lisa van Belle of Babette van der Wolf, twee rensters die ook een kans krijgen zich te tonen op een internationaal podium.”

“Ik denk dat we met z’n allen vooral moeten genieten van de kans te mogen schitteren op dit toernooi voor eigen publiek. Ik heb er vertrouwen in dat onze sporters laten zien nu of in de toekomst tot mooie dingen in staat te zijn.”