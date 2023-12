maandag 4 december 2023 om 15:08

KNWU presenteert (concept)kalender voor wielerseizoen 2024

De KNWU heeft de conceptkalender voor het wegseizoen 2024 gepresenteerd. De eerste wedstrijd op Nederlandse bodem staat gepland op 2 maart 2024 met de Craft Ster van Zwolle. Daarvoor staan de competitiewedstrijden Brussel-Opwijk al op het programma.

De definitieve wedstrijdkalender is in afwachting van de inzet van politie. Momenteel vinden hier nog overleggen voor plaats. De Vereniging Organisatoren van Wielerwedstrijden reageerde eerder verbaasd en teleurgesteld op het voornemen van de Politie Noord-Nederland om vanaf 2024 volledig te stoppen met motorbegeleiding bij wielerwedstrijden.

Zonder begeleiding van motoragenten is het niet mogelijk om wedstrijden op de weg te organiseren. Directeur-bestuurder Maurice Leeser heeft in een statement verontwaardigd gereageerd. “We hebben vanuit de KNWU met teleurstelling, onbegrip en verbazing kennisgenomen van dit besluit.”

De KNWU-directeur is vooral verbaasd omdat ‘goed en oplossingsgericht’ gesproken wordt met de Landelijke Politie over de inzet van agenten tijdens wielerwedstrijden in 2024. “Daarnaast heeft de minister aan de Tweede Kamer beloofd dat eerst de uitkomsten van de pilots aangaande inzet van motorbegeleidingsteams wordt afgewacht, alvorens verdere besluiten worden genomen”, doelt Leeser op burgermotards.

De KNWU blijft – ondanks het besluit van de Politie Noord-Nederland – in gesprek met de Landelijke Politie over 2024. “In onze ogen blijft het faciliteren van grote wielersportevenementen op de weg een medeverantwoordelijkheid van de politie”, zegt Leeser. “Belangrijk is in ieder geval dat we goed en tijdig onderling met elkaar in gesprek zijn, eenheid van beleid plaatsvindt en dat we open en transparant proces voeren.”