KNWU onthult selectie met Lucinda Brand voor Wereldbeker Beekse Bergen

“Ik hoop dat we Lucinda en Corné in Hilvarenbeek (waar de Wereldbeker Beekse Bergen plaatsvindt, red.) hun eerste stappen weer naar hun oude niveau kunnen zien zetten en verwacht dat we in beide wedstrijden voor de overwinning kunnen meestrijden”, spreekt bondscoach Gerben de Knegt zijn verwachtingen uit. Onder anderen Lars Van der Haar en Fem van Empel zijn ook van de partij.

De Wereldbeker Beekse Bergen bestaat uitsluitend uit crossen voor de elite-mannen en de elite-vrouwen. Omdat er geen wedstrijden voor de overige categorieën zijn, zijn veel beloften toegevoegd aan de eliteselecties. Het team van de elite-mannen bestaat daardoor uit dertien coureurs, de elite-vrouwen hebben een ploeg van veertien rensters.

“Onze renners zijn gemotiveerd om in de GP Beekse Bergen te rijden en ik wil zoveel mogelijk van onze talenten een kans geven om voor eigen publiek te koersen. Ook nu de UCI geen junioren en beloften aan het programma van de Beekse Bergen heeft toegevoegd”, aldus De Knegt. “Gelukkig is er wel een mogelijkheid voor de junioren om op het parcours een internationale wedstrijd te rijden.”