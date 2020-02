KNWU neemt na WK besluit over extra baansprinter voor Tokio zaterdag 15 februari 2020 om 12:40

Na de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Berlijn neemt de KNWU een besluit of tijdens Olympische Spelen in Tokio een baanrenner ook de wegwedstrijd rijdt. Goedkeuring van de UCI is er al voor de plannen, waarmee de Nederlandse wielerbond haar winstkansen wil vergroten.

De KNWU speelt al langer met de gedachte om te schuiven met de olympische selecties. Mogelijk wordt ervoor gekozen om Jan-Willem van Schip aan de wegploeg toe te voegen zodat Nederland een extra baansprinter kan opstellen in de teamsprint. “Wij kunnen zo zorgen dat een renner twee keer in plaats van drie keer rijdt”, zei bondscoach Hugo Haak in het AD. “Andere landen hebben die luxe niet en worden in anderhalf uur opgerookt, terwijl wij frisser aan de start staan.”

“Daarnaast vergroot het de winstkansen op de individuele nummers, omdat je de specialisten op hun onderdeel kunt inzetten”, aldus Haak, refererend naar de individuele sprint en de Keirin. Naast de teamsprint heeft Nederland ook op die onderdelen de wereldtitel in handen met Matthijs Büchli op de Keirin en Harrie Lavreysen op de sprint. Met vice-wereldkampioen sprint Jeffrey Hoogland heeft de KNWU nog een troef in handen.

Koos Moerenhout is bondscoach op de weg bij de mannen en mag na het sterke seizoen 2019 vijf renners selecteren voor de wegrit in Tokio. Bondsvoorzitter Thorwald Veneberg liet eerder weten dat Moerenhout niet blij was met het voorstel om een plek van ‘zijn’ selectie in te leveren, maar dat die er tevens wel begrip voor had. Na het WK baanwielrennen in Berlijn neemt de KNWU het besluit of voor deze constructie wordt gekozen.

Het WK baanwielrennen in Berlijn wordt gehouden van 26 februari tot en met 1 maart.