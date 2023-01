KNWU maakt selecties voor komende EK baanwielrennen bekend

De KNWU heeft vandaag de selecties bekendgemaakt voor de komende Europese kampioenschappen baanwielrennen (8-12 februari) in het Zwitserse Grenchen. Het is het eerste toernooi waar punten verdiend kunnen worden voor het kwalificatietraject richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024 en dus zakken er heel wat baantoppers af naar Zwitserland.

Mehdi Kordi is aan zijn eerste toernooi toe als bondscoach van de sprinters. De Britse coach kijkt er naar uit om met de Nederlandse sprinters een sterke reeks prestaties neer te zetten in Grenchen. “Ik heb er veel zin in en ben benieuwd wat we kunnen bereiken met ons sterke team. De sporters zijn klaar voor dit toernooi, waar de eerste kwalificatiepunten behaald kunnen worden richting de Olympische Spelen van Parijs 2024. We zitten in een opgaande lijn, waarvan de piek uiteindelijk moet liggen bij het WK in Glasgow.”

“Daar moeten en zullen we op ons allerbest zijn dit jaar”, vervolgt Kordi. “Maar ik heb er vertrouwen in dat we op alle onderdelen sterk voor de dag komen bij dit EK en ook bij de Nations Cup-wedstrijden die volgen. Uiteraard gaan we voor Europese titels, omdat we altijd met ambitie kunnen starten met deze groep. Ik kijk uit naar zowel de individuele onderdelen als naar de teamsprint. Daarbij ben ik benieuwd hoe we ons verhouden ten opzichte van de andere landen. Na dit EK weten we welke stappen we nog kunnen en moeten maken.”

Kordi kan rekenen op sprinttoppers Harrie Lavreysen (teamsprint, sprint, keirin), Jeffrey Hoogland (teamsprint, sprint, keirin) en de weer fitte Roy van den Berg (teamsprint). Tijmen van Loon is de vierde renner die deel uitmaakt van de mannelijke sprintploeg: de 21-jarige coureur is de vierde schakel voor de teamsprint. In de sprintselectie bij de vrouwen ontbreken op dit moment nog Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen. Zij lassen nog een rustperiode in na de intensieve wedstrijdperiode van 2021 en 2022.

Duurselectie

Ook bondscoach Nick Stöpler, de bondscoach van de duursprinters, reist met ambitie af naar Grenchen. “Het Europees kampioenschap volgt na een winter met weinig internationale grote wedstrijden, waardoor het niveau ten opzichte van andere landen lastiger te voorspellen is. Maar dat geldt voor de concurrentie natuurlijk ook. Bij de mannen is de koppelkoers voor ons belangrijk, dit keer gaat Yoeri Havik met Vincent Hoppezak uitkomen op dit onderdeel. Vincent heeft deze kans verdiend.”

“Van Jan-Willem van Schip hopen we dat hij op het omnium zijn oude niveau weet te benaderen na een lang blok in Australië. Yoeri Havik komt als wereldkampioen uiteraard ook uit op de puntenkoers, Philip Heijnen rijdt de afvalkoers en Roy Eefting de scratch. Van Roy verwacht ik dat hij vol voor de winst kan gaan in Grenchen. Brian Megens tenslotte – mag na zijn vijfde plek van vorig jaar – proberen zijn Nederlands record in de achtervolging van 4m14s nog scherper te stellen. Een tijd onder de 4m10s zou super mooi zijn.”

“Bij de vrouwen is het op het EK vooral uitkijken naar Maike van der Duin. Ze heeft er een aantal stages met haar wegploeg opzitten en daardoor was de focus minder op de baan gericht. Ik weet niet of we mogen verwachten of ze – net als op het WK – op het omnium en de scratch opnieuw voor de medailles kan meedoen. Maar het zou me aan de andere kant ook niet verbazen als ze zich wel volop in die strijd kan mengen, gezien de progressie die ze nog altijd maakt”, aldus Stöpler.

Nederlandse selecties voor EK baanwielrennen 2023 in Grenchen (8-12 februari)

Duuronderdelen

Mannen

Roy Eefting (Scratch)

Yoeri Havik (Madison, puntenkoers)

Philip Heijnen (Afvalrace)

Vincent Hoppezak (Madison)

Brian Megens (Individuele achtervolging)

Jan-Willem van Schip (Omnium)

Vrouwen

Maike van der Duin (Madison, scratch, omnium, afvalrace)

Marit Raaijmakers (Madison, puntenkoers)

Sprintonderdelen

Mannen

Roy van den Berg (Teamsprint)

Jeffrey Hoogland (Teamsprint, sprint, keirin)

Harrie Lavreysen (Teamsprint, sprint, keirin)

Tijmen van Loon (Teamsprint)

Vrouwen

Kyra Lamberink (Teamsprint)

Steffie van der Peet (Teamsprint, sprint, keirin)

Hetty van de Wouw (Teamsprint, sprint, keirin)