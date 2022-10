KNWU maakt selectie voor komende WK baanwielrennen bekend

De bondscoaches René Wolff (sprintonderdelen) en Nick Stöpler (duuronderdelen) hebben hun selecties bekendgemaakt voor de komende wereldkampioenschappen op de baan van 12 tot en met 16 oktober in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines.

Wolff weet dat de lat hoog ligt na de vele successen van zijn sprintploeg. “Ik zal er niet omheen draaien, de mannen gaan voor titelprolongatie op de teamsprint. We maken daar zeker ook kans op. Met de Fransen – die hard gewerkt hebben om er voor eigen publiek te staan – en de Australiërs is de concurrentie stevig en het wordt zeker niet gemakkelijk. De lat ligt hoog, maar een beetje uitdaging is ook fijn. Bij de vrouwen hebben we op de teamsprint kansen op een medaille, dat willen we ook proberen te realiseren.”

“Het is ook nu een ambitie om bij de mannen de individuele onderdelen te winnen, ons team staat er sterk voor. We hebben alle kansen om voor de medailles en ook voor de titels te strijden op alle onderdelen. Bij de vrouwen hebben we op de keirin en sprint zeker ook ambities. Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx hebben hun sporen verdiend in het verleden en de jonge rensters zijn ook niet te onderschatten. Steffie van der Peet heeft dit seizoen al regelmatig de finales gehaald van het keirintoernooi, om een voorbeeld te noemen. We staan er goed voor en reizen met ambitie af naar Frankrijk.”

Ook Stöpler heeft ambities bij zijn eerste WK als bondscoach op de duuronderdelen. ‘”We denken op een aantal onderdelen om de medailles mee te kunnen doen, maar de focus ligt vooral op het proces en hetgeen gedaan dient te worden om op de lange termijn en straks op de Spelen van Parijs succesvol te kunnen zijn als land. Dit wereldkampioenschap – dat nog niet meetelt voor de olympische ranking – geeft ons ook de optie om de capaciteiten van talentvolle renners uit te testen.”

“Bij de mannen zie ik over de hele breedte medaillekansen”, aldus Stöpler. “Verder ben ik vooral benieuwd naar hoe de talentvolle jonge vrouwen het gaan doen, bijvoorbeeld op de koppelkoers en puntenkoers. Voor de ploegachtervolging willen we sneller zijn dan op het EK en de opwaartse trend doorzetten. Wat vooral belangrijk is, is dat de uitslagen en het gedane werk perspectief biedt voor de komende jaren.”

Sprintonderdelen

Mannen

Teamsprint

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon (reserve)

Sprint

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee

Keirin

Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Tijmen van Loon

Kilometer tijdrit

Jeffrey Hoogland

Vrouwen

Teamsprint

Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet

Sprint

Hetty van de Wouw, Laurine van Riessen

Keirin

Shanne Braspennincx, Steffie van der Peet

500 meter tijdrit

Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw

Duuronderdelen

Mannen

Omnium

Vincent Hoppezak

Koppelkoers

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip

Scratch

Roy Eefting

Afvalkoers

Philip Heijnen

Puntenkoers

Yoeri Havik

Vrouwen

Ploegenachtervolging

Amber van der Hulst, Maike van der Duin, Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers en Mylène de Zoete

Omnium

Maike van der Duin

Koppelkoers

Marit Raaijmakers en Maike van der Duin

Scratch

Maike van der Duin

Puntenkoers

Daniek Hengeveld

Individuele achtervolging

Daniek Hengeveld

Afvalrace

Mylène de Zoete