KNWU komt in mei met definitieve vrouwenselectie voor Spelen donderdag 27 februari 2020 om 19:14

Het Europese wielerseizoen is pas net begonnen, maar bondscoach Loes Gunnewijk zit nu al met de Olympische Spelen van Tokio in haar hoofd. De ex-prof moet namelijk samen met de sporttechnische commissie tot een definitieve selectie van vier rensters komen, wat geen sinecure is gezien de huidige lichting Nederlandse wielertoppers.

Zo lijken Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Marianne Vos zekerheden met het oog op Tokio, maar rensters als Chantal Blaak, Ellen van Dijk, Demi Vollering, Floortje Mackaij en Lucinda Brand zullen ongetwijfeld ook hopen op een uitverkiezing. Het maakt de keuze voor Gunnewijk niet bepaald eenvoudiger.

“We hebben in Nederland natuurlijk supersterke vrouwen in koers en dat is een luxepositie. Dat maakt de keuze tegelijkertijd ook lastig”, beseft de bondscoach. “We kunnen wel drie gelijkwaardige teams van vier afvaardigen die allemaal meedoen om de medailles. We hebben een topsportgroep met zestien rensters en daar kijk ik in eerste instantie naar.”

Geen harde eisen

“Uiteraard is het altijd mogelijk voor nieuw talent om zich met resultaten in deze groep te rijden”, aldus Gunnewijk, die tijdens de selectieprocedure rekening met houden met de tijdritcapaciteiten van de verschillende rensters. “Van dit viertal rijden twee rensters ook de individuele tijdrit. En uiteraard wegen voor twee van de rensters ook de tijdritkwaliteiten mee.”

Aan de vooravond van het nieuwe wegseizoen heeft Gunnewijk geen harde eisen gesteld als een zege of een podiumplaats in één van de voorjaarswedstrijden. “Het helpt natuurlijk wel als je sterk presteert in wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, maar het kan ook zijn dat een renster haar stempel op een koers drukt zonder dat er direct een topklassering uitrolt.”

Puzzel

Al met al moet er een sterk team staan, waarbij de rensters gezamenlijk gaan proberen om olympisch goud te winnen. Het gaat echt om de optelsom van vier individuen, wat uiteindelijk moet leiden tot een collectief. Met daarbij dus ook nog eens aandacht voor specifieke kwaliteiten van die individuen.”

In mei beslist de sporttechnische commissie welke vier rensters Nederland zullen vertegenwoordigen op de Spelen. “Voor ons wordt het een puzzel waarbij we de resultaten van dit voorjaar en uit het verleden wegen, maar we vaardigen vier rensters af die het beste tot hun recht komen in de omstandigheden in Tokyo”, zo besluit Gunnewijk.