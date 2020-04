KNWU houdt rekening met uitstel NK wielrennen woensdag 1 april 2020 om 16:55

De KNWU heeft – in samenspraak met organisator Courage Events – een alternatieve datum voor het NK wegwielrennen op papier. De nationale titelstrijd is nu voorzien op 19, 20 en 21 juni in Drenthe, maar kan ook begin augustus worden georganiseerd. “We kunnen op die manier anticiperen”, zo vertelt organisator Thijs Rondhuis.

Mocht de coronacrisis nog meer roet in het eten gooien, dan kan de organisatie het evenement ook organiseren van 7 tot en met 10 augustus. Voorlopig wordt voor de vrouwen en elitemannen wel de data 20 en 21 juni aangehouden. Met deze plannen anticiperen de organiserende partijen op het coronavirus en de impact daarvan op de wielersport.

“Wij willen kunnen anticiperen op en meebewegen met de ontwikkelingen die komen gaan”, zo stelt Rondhuis in een persbericht. “In het geval dat het kampioenschap in juni niet kan plaatsvinden, hebben we een alternatief.” De kampioenschappen voor nieuwelingen, junioren, beloften en elite-zonder contract worden, vooruitlopend op die beslissing, al verplaatst naar 8 en 9 augustus.

“We houden verschillende opties open”

Thorwald Veneberg, de directeur van de KNWU, vult aan. “Binnen de mogelijkheden die we hebben en met begrip voor de genomen maatregelen, houden we verschillende opties open en proberen we daarnaast zo duidelijk mogelijk te zijn. Daarmee willen we alle betrokkenen laten weten dit vraagstuk te bestuderen in een nog altijd onzekere toekomst.”

Door de wedstrijden van de jongerencategorieën nu al te verplaatsen naar begin augustus, zorgt de KNWU voor extra duidelijkheid. Met deze nieuwe data zouden deze jongerencategorieën – als er vanaf juni of juli weer wedstrijden verreden kunnen worden – nog meerdere weekenden met wedstrijden kunnen rijden waardoor er selectie kan plaatsvinden voor het NK.