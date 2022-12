KNWU gaat niet verder met baanbondscoach René Wolff

De KNWU heeft besloten het tot 1 februari 2023 lopende contract met baancoach René Wolff niet te verlengen. Beide partijen blijven tot die tijd wel in goede harmonie samenwerken.

De bondscoach van de sprinters werd begin 2022 aangesteld, nadat hij van 2010 tot 2017 al actief was voor de Nederlandse wielerbond. Onder zijn eerste periode maakten de Nederlandse sprinters – onder wie Jeffrey Hoogland en Elis Ligtlee – de stap naar de absolute wereldtop. De Duitser vertrok echter na een verschil van inzicht over het te volgen traject naar de Zomerspelen van Tokio.

Vele successen

Begin dit jaar werd hij dus opnieuw aangesteld als de opvolger van Hugo Haak, die na een bijzonder succesvolle periode aangaf te willen stoppen als bondscoach. Onder de leiding van Wolff werden dit jaar diverse Europese en wereldtitels op de baan behaald, maar toch gaat de KNWU niet door met de Duitser.

Hoofdcoach Jan van Veen van de KNWU zegt in een toelichting op het besluit: “We willen René bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes in de toekomst. Met het oog op de snel naderende Europese kampioenschappen en ook op de Olympische Spelen van Parijs in 2024 wordt op korte termijn gezocht naar een goede invulling.”