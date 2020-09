KNWU en Nederlandse Loterij zetten samenwerking voort vrijdag 25 september 2020 om 10:15

De KNWU en Nederlandse Loterij zetten hun samenwerking voort. Sinds 2019 is Nederlandse Loterij hoofdsponsor van de wielerunie. De samenwerking wordt verlengd tot en met de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 2021 in Tokio.

Met de steun van de Nederlandse Loterij boekten de Nederlandse wieleratleten de afgelopen twee jaar grote successen met Europese en wereldtitels in verschillende disciplines. ‘Deze successen vormen samen met de gezamenlijke ambitie om wielerdromen mogelijk te maken, reden om de succesvolle samenwerking voort te zetten’, zo klinkt het in een persbericht.

Intentie om nog langer door te gaan

De organisaties zijn een nieuwe overeenkomst aangegaan van één jaar om de wielersport verder te ontwikkelen en de weg naar nieuwe successen tijdens de Olympische en Paralympische spelen van Tokio te plaveien. Beide partijen hebben de intentie om ook na de Spelen de samenwerking voort te zetten.

“Nederlandse Loterij draagt bij aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland. We willen zoveel mogelijk mensen inspireren met sport in zijn algemeenheid en de wielersport in het bijzonder. Hoe kan dat beter dan in samenwerking met de KNWU”, zo laat Arno de Jong namens Nederlandse Loterij weten.

“Een samenwerking die de wielersport enorm vooruit heeft geholpen”

De KNWU is ook blij met de langere samenwerking. “Met de Nederlandse Loterij zijn we twee jaar geleden begonnen aan een samenwerking die de wielersport enorm vooruit heeft geholpen. Nederlandse Loterij is in deze korte tijd een verweven partner van ons geworden. De verlenging van deze sterke samenwerking is een logische stap.”