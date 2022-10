KNWU en Belgian Cycling hanteren ook in 2023 maximaal verzet voor junioren

De UCI schrapt per 1 januari 2023 de regel omtrent het maximale verzet voor junioren. De KNWU heeft echter, na overleg met Belgian Cycling, besloten om in 2023 het huidige maximale verzet voor junioren (7,93m) te blijven hanteren in nationale en regionale wedstrijden in Nederland en België.

De KNWU legt ook uit waarom men afwijkt van de nieuwe richtlijnen van de UCI. ‘Veiligheid in het peloton vinden we erg belangrijk. Hieronder valt ook dat jeugdrenners zich kunnen ontwikkelen zonder dat hun lichaam in de groei wordt overbelast. Daarnaast is het mogelijk dat door het vrijlaten van de verzetten de snelheden in wedstrijden voor junioren hoger komt te liggen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.’

“Beide zaken kunnen volgen tot een verhoogde “drop-out” onder jeugdwielrenners. Aangezien veel Nederlandse wielersporters ook wedstrijden rijden in België, en andersom, hebben Belgian Cycling en KNWU besloten dezelfde regels te hanteren rondom de verzetten voor junioren.’

‘Het komende jaar doet de Belgische wielerfederatie een grondige studie naar het eventueel aanpassen en afstemmen van de verschillende versnellingen. De KNWU zal aansluiten bij de evaluatie en voor 2024 het besluit omtrent de maximale verzetten heroverwegen’, klinkt het.