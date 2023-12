woensdag 27 december 2023 om 13:41

Knieproblemen baren Fem van Empel zorgen: “Rust inbouwen is een idee”

Video Wereldkampioene Fem van Empel verloor tijdens de Wereldbeker van Gavere dinsdag voor het eerst deze winter een cross. Ze kwam bovendien ten val op dezelfde knie waar ze eerder dit seizoen ook al last van had. “Dat helpt niet, er is zo geen kans om het volledig te laten herstellen”, vertelt ze voor de camera van WielerFlits.

“Die knie is nooit volledig 100% hersteld”, gaat de renster van Visma | Lease a Bike verder. “Tijdens het cross-seizoen is het ook lastig om die knie te laten herstellen. Ik probeer hem goed in te pakken, maar het helpt natuurlijk niet als je er nog een keer op valt. Het is zeker een idee om extra rust in te bouwen. We zullen de komende dagen zien hoe het zich evalueert en daarna een beslissing nemen.”

Van Empel crosst woensdag in Heusden-Zolder en komt daarna nog in actie tijdens de Wereldbeker in Hulst en de X2O Trofee in Baal, op 30 december 2023 en 1 januari 2024. Daarna gaat ze bekijken hoe haar verdere programma eruitziet.