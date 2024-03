Kniepijn houdt Lennert Van Eetvelt uit Ronde van Catalonië

Lennert Van Eetvelt zit niet in de definitieve selectie van Lotto Dstny voor de Ronde van Catalonië. Het klimtalent van Lotto Dstny kampt momenteel met kniepijn door overbelasting, zo laat de ploeg weten op het sociaal medium X.

Lotto Dstny brengt wél Andreas Kron voor het eerst aan de start van een wedstrijd in 2024. De Deen, die in 2021 nog een etappe won in de Catalaanse rittenkoers, liep een hersenschudding op trainingskamp op, nam vervolgens even rust en ging daarna opnieuw op stage om zich klaar te stomen voor de Ronde van Catalonië.

Verder zien we ook mister Catalunya Thomas De Gendt (met al vijf ritzeges op zijn palmares), Maxim Van Gils, Edoardo Sepulveda, Jonas Gregaard, Jarrad Drizners en Johannes Adamietz in de selectie van het Belgische WorldTeam. Van Eetvelt verlengde afgelopen week zijn contract bij de ploeg nog tot en met 2026.

🇪🇸 #VoltaACatalunya

The Volta a Catalunya starts on Monday! This is our selection. 👀

Due to some overuse which led to knee pain, @LennertVEetvelt doesn’t take the start. Speedy recovery, Lennert! 💪 pic.twitter.com/kADeImbqAW

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) March 15, 2024