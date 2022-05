Knappe solo brengt Yuliia Biriukova zege in Thüringen Ladies Tour

De vijfde etappe in de Thüringen Ladies Tour is gewonnen door Yuliia Biriukova. De 24-jarige Oekraïense wist een bijzonder knappe solo van bijna honderd kilometer met succes af te ronden. Alexandra Manly kwam als tweede over de streep en gaat zondag als leidster de slotetappe in.

Het kan niet op voor Team BikeExchange-Jayco in de Thüringen Ladies Tour. Nadat de ploeg de eerste drie ritten al won, was ook de vierde rit een prooi voor de Australische WorldTour-formatie. Het was Alexandra Manly die in de gele leiderstrui haar derde zege liet optekenen. In de vijfde rit, met start en finish in Gotha, ging de ploeg op zoek naar een nieuwe overwinning. In de eerste koershelft moest er nog flink worden geklommen, maar vervolgens werden de wat vlakkere wegen opgezocht. Of we een sprint kregen met een grotere groep: dat was de vraag bij het bestuderen van het parcours.

Aanvallen worden in de kiem gesmoord

Na een onstuimig begin probeerden vier rensters een vroege vlucht op poten te zetten, maar deze vluchtpoging was geen lang leven beschoren. Door het hoge tempo stond achteraan in het peloton de deur wel wagenwijd open. Na de Inselsberg was de groep al gereduceerd tot een dertigtal rensters. Yuliia Biriukova wist de eerste schifting te overleven en besloot vanuit deze groep weg te springen. De Oekraïense, uitkomend voor Arkéa-Samsic, trok stevig door en wist een maximale voorsprong bijeen te fietsen van één minuut. Het leek echter niet toereikend voor de dagzege.

De sterke Biriukova wist haar solo-inspanning echter wel bijzonder lang vol te houden. In de achtervolgende groep werd het tempo verzorgd door de nog aanwezige knechten van leidster Manly, maar echt veel dichter kwamen de achtervolgsters niet. Het verschil bleef schommelen rond de vijftig seconden en dit gaf Biriukova duidelijk vleugels. De renster van Arkéa-Samsic werkte de resterende kilometers richting de finish af op een reuzenverzet, maar ontwikkelde nog altijd een bijzonder hoog tempo. Met nog acht kilometer te gaan, bedroeg haar voorsprong nog altijd 55 seconden. Was dit genoeg om uit de greep te blijven van de achtervolgsters?

Wat ze in de achtervolgende groep ook probeerden, Biriukov nog inrekenen bleek niet meer mogelijk. De Oekraïense stierf in de slotkilometers wel duizend doden, mede ook door de flinke tegenwind, maar hield voldoende over aan de streep. De 24-jarige renster wist zo een knappe solo met verve af te ronden, al was het in de finale nog wel zweten geblazen. Na de glorieuze binnenkomst van Biriukova won Manly de sprint voor de tweede plaats, voor de Poolse Marta Lach. In het algemeen klassement zijn er weinig wijzigingen. Manly gaat nog steeds aan de leiding, voor Lach en de Nederlandse Femke Gerritse.