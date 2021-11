Klimtijdrit opgenomen in nieuw parcours Ronde van Polen

Hoewel de route van de Ronde van Polen morgen pas officieel uit de doeken wordt gedaan, heeft de wielerwebsite rowery.org al informatie welke plaatsen de koers komend seizoen aandoet. In elk geval is een klimtijdrit ingetekend, kondigde wedstrijddirecteur Czesław Lang deze week aan.

“De route zal over moeilijk, onregelmatiger terrein voeren. We introduceren ook een nieuw aspect: de route van de tijdrit zal bergop lopen”, lichtte Lang via social media-kanalen van de organisatie van de Poolse koers al een tipje van de sluiter op. Afgelopen seizoen voerde de tijdrit in Katowice nog over een vlak parcours. Volgend jaar verandert dit echter. Het belooft een ‘sportief spektakel te worden, verrijkt met een panorama van het Tatragebergte’, aldus de organisatie.

Volgens informatie van het Poolse rowery.org staat de klimtijdrit voor de voorlaatste dag van de zevendaagse ronde gepland. Gestart wordt vanuit Szaflary, waarna de route over 15,4 kilometer naar Bukovina Resort omhoog loopt. Bukovina Resort, in het hart van het Tatragebergte, is een populaire etappeplaats in de Ronde van Polen. Afgelopen seizoen legde João Almeida hier beslag op de etappezege. In eerdere jaren zegevierden onder meer Remco Evenepoel en Matej Mohorič.

De etappekoers begint op zaterdag 30 juli in Kielce met een lange openingsetappe naar Lublin. Op de tweede dag ligt de start in Chełm en de finish in Zamość. Een dag later komen de renners aan op de slotmuur van Przemyśl. De vierde dag begint in Lesko en leidt de renners over talloze korte hellingen naar Sanok. Voor de vijfde dag is een soortgelijke rit, van Łańcut naar Rzeszów, ingetekend. Na de klimtijdrit eindigt de ronde op vrijdag 5 augustus in Krakau.

Etappeschema Ronde van Polen 2022 (30 juli – 5 augustus) *

1. Kielce – Lublin (221 km)

2. Chełm – Zamość (204 km)

3. Kraśnik – Przemyśl (230 km)

4. Lesko – Sanok (177 km)

5. Łańcut – Rzeszów (205 km)

6. Szaflary – Bukovina Resort (ITT, 15,4 km)

7. Skawina – Krakau (175 km)

* onder voorbehoud