Klimtalent Santiago Umba wint op La Planche des Belles Filles

Santiago Umba heeft de derde etappe van de Tour Alsace achter zijn naam gezet. Het explosieve klimtalent van Androni Giocattoli-Sidermec bleef op La Planche des Belles Filles Antoine Huby en Sébastien Reichenbach, die met de opleidingsploeg van Groupama-FDJ meerijdt, voor.

Een natuurtalent werd Umba (18) al genoemd door zijn ploegmanager bij Androni Giocattoli-Sidermec, Gianni Savio. In de voetsporen van zijn landgenoten Egan Bernal en Iván Sosa tekende de jonge Colombiaan voor dit seizoen zijn eerste profcontract bij het Italiaanse ProTeam. De beloftevolle renner verzamelde dit jaar al mooie uitslagen in de Vuelta al Tachira, waar hij vierde werd in het algemeen klassement, de Tour du Rwanda en de Alpes Isère Tour.

In de derde etappe van de Tour Alsace lag de streep op La Planche des Belles Filles, waar vorig jaar Tadej Pogačar de Tour de France op zijn kop zette. Op de slotklim probeerde Umba op twee kilometer van de streep al eens weg te rijden, maar zonder succes. In de slotkilometer reageerde de Colombiaan dan op een aanval van Urko Berrade om vervolgens de zege binnen te slepen. Op de tweede plek eindigde Huby, Reichenbach werd derde.

Ploegmanager Savio was vol lof over zijn pupil. “We hebben veel vertrouwen in Santiago en het is geen toeval dat we een vierjarig contract met hem zijn overeengekomen. We namen het niet mee naar de Giro d’Italia omdat hij nog te jong was en zich nog in zijn ontwikkelingsfase bevindt. We laten hem geleidelijk groeien en zijn er zeker van dat hij bij alle fans wat los gaat maken”, aldus de 73-jarige Italiaan.