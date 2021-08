Klimtalent Santiago Umba breekt spaakbeen in Tour de l’Avenir

Androni Giocattoli-Sidermec kan dit seizoen niet meer beschikken over Santiago Umba. De 18-jarige Colombiaan kwam gisteren ten val tijdens de derde etappe van de Tour de l’Avenir en werd met een breuk in zijn spaakbeen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 18-jarige Umba, een van de favorieten voor de eindzege in de Tour de l’Avenir, werd diezelfde avond in het American Hospital in Parijs nog geopereerd aan zijn spaakbeen. “De operatie is succesvol verlopen en Umba zal binnen enkele uren weer naar Italië vliegen”, laat ploegleider Giovanni Ellena weten aan Spaziociclismo.

De talentvolle klimmer zal enkele maanden moeten revalideren en zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komen. “Het was een vervelende val met nog grotere gevolgen. Santiago zal nu de tijd krijgen om volledig te herstellen, maar het is natuurlijk wel een serieus verlies voor onze ploeg. We kunnen hem nu niet uitspelen in de wedstrijden van september en oktober.”

Umba liet dit seizoen, ondanks zijn jeugdige leeftijd, al mooie dingen zien bergop. Zo won hij etappes in de Tour Alsace en Le Tour de Savoie Mont Blanc. In die laatste ronde eindigde hij ook als derde in het eindklassement. In januari werd hij ook al vierde in de Vuelta al Tachira.