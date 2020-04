Klimtalent Rivera benaderd door BORA-hansgrohe en Bahrain McLaren zondag 19 april 2020 om 16:26

Kevin Rivera van Androni Giocattoli-Sidermec wordt begeerd door onder meer BORA-hansgrohe en Bahrain McLaren. Dat heeft het 21-jarige klimtalent uit Costa Rica in eigen land verteld tegen Radio Columbia.

“Er zijn ploegen als BORA-hansgrohe en Bahrain McLaren die mij hebben bekeken en ook naar mij hebben gevraagd”, geeft hij aan. De WorldTour-teams zijn alleen nog niet concreet. “Zij kunnen niets aanbieden, dat ze niet weten of ze volgend jaar bestaan door alles wat nu gebeurt. Mocht deze situatie rond augustus zijn opgelost, dan kan ik al tekenen bij een WorldTour-ploeg.”

Voorkeur voor BORA-hansgrohe

Zelf heeft Rivera, die over een aflopend contract beschikt, de voorkeur voor BORA-hansgrohe. “Daar zijn weinig klimmers, dus ik denk dat ze mij wat meer ruimte kunnen geven. Bij Bahrain McLaren is dat niet zo. Ik zie bij BORA-hansgrohe toch iets meer mogelijkheden”, vertelt hij.

Rivera is de volgende groeibriljant uit de rangen van Gianni Savio bij Androni Giocattoli-Sidermec. Vorig seizoen won de Costa Ricaan een rit en het eindklassement in de Sibiu Cycling Tour, en een etappe in de Tour of China II. Begin dit jaar wist hij nog de bergrit in de Ronde van Langkawi te winnen. Hij kan in de voetsporen treden van onder meer Egan Bernal en Iván Ramiro Sosa (nu beiden bij Team Ineos).