‘Klimmer’ Sylvain Moniquet maakt indruk in Zwitserland: “Gaf me vleugels”

Achtste in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland: Sylvain Moniquet. De Belg van Lotto Dstny was toch wel een opvallende naam in de top-10 van de bergrit naar Leukerbad. In het algemeen klassement heeft Moniquet (nu 12e) ook uitzicht op een top 10-notering.

In de finale van de vierde etappe naar Leukerbad zagen we met Felix Gall, Mattias Skjelmose, Remco Evenepoel, Wilco Kelderman en Pello Bilbao de verwachte namen van voren, maar ook Sylvain Moniquet hield meer dan stand in de groep der favorieten. De 25-jarige renner, die toch meer te boek staat als een heuvelspecialist, liet woensdag zien dat hij ook uit het juiste klimmershout is gesneden.

Dinsdag werd Moniquet ook al achttiende in de eerste bergrit naar Villars-sur-Ollon en dit smaakte naar meer. “Aanvankelijk was het klassement geen doel. Maar omdat de benen heel goed voelden, besloten we er voor te gaan”, liet de Belg na afloop van de vierde etappe weten op de social media-kanalen van zijn werkgever.

“De ploeg beschermde me heel erg goed. De groep met klassementsrenners dunde in de finale geleidelijk uit, maar ik kon nog altijd heel goed volgen. Dat ik mij tussen die topklimmers bevond, gaf me vleugels. Het is mooi dat ik met de toppers kan strijden, na een lastige start van het seizoen. Ik kijk uit naar de volgende bergritten.”

In het algemeen klassement staat Moniquet nu dus twaalfde, op 2:11 van leider Felix Gall. Het verschil met de nummer tien, de Colombiaan Rigoberto Urán, is slechts 21 seconden.