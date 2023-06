Klimmer Felix Gall verlengt tot eind 2025 bij AG2R Citroën

Felix Gall zal ook de komende jaren uitkomen voor AG2R Citroën. De 25-jarige Oostenrijkse klimmer is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in Franse loondienst en reed dit jaar al naar meerdere korte eindklasseringen.

Gall begon zijn profcarrière bij Team DSM, maar wist bij de ploeg van Iwan Spekenbrink nooit echt door te breken. In de winter van 2021 stapte hij over naar de Franse formatie AG2R Citroën en dit bleek al snel een match made in heaven. Gall stak zijn neus vorig jaar al meerdere keren aan het venster en trekt de goede lijn dit seizoen schijnbaar moeiteloos door.

De Oostenrijker werd dit jaar al onder meer negende in de Tour of the Alps en tiende in de Ronde van het Baskenland. Ruim een week geleden eindigde hij zelfs als tweede in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, na een prachtige tweestrijd met winnaar Richard Carapaz.

Plan voor de lange termijn

“Ik ben heel blij dat ik mijn loopbaan kan voortzetten bij AG2R Citroën Team. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg. Ik voel hier dat ik op mijn plek ben en nog altijd gestaag door kan groeien. We hebben altijd gewerkt volgens een plan voor de lange termijn. Ik ben blij dat ik hier verder kan bouwen”, laat Gall weten in een persbericht.

De klimmer zal over ruim drie weken aan de start staan van zijn allereerste Tour de France. Gall zal, in aanloop naar de Ronde van Frankrijk, eerst nog deelnemen aan de Ronde van Zwitserland. In deze achtdaagse rittenkoers zal hij door zijn ploeg als klassementskopman worden uitgespeeld.