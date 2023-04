Klim naar Kolovrat scherprechter in komende editie Ronde van Slovenië

De organisatie van de Ronde van Slovenië heeft het parcours voor de eerstvolgende editie (14-18 juni) van de ronde uit de doeken gedaan. De beslissing zal waarschijnlijk vallen in de voorlaatste rit naar Kobarid, met in de finale een dubbele passage over de klim naar bergrug Kolovrat.

De 29ste editie van de Ronde van Slovenië begint op woensdag 14 juni in Celje, in het verleden al vaker start- of aankomstplaats in de meerdaagse wielerronde. Vanuit Celje gaat het over een afstand van net geen 190 kilometer naar Rogaška Slatina. De renners koersen over geaccidenteerde wegen, al is een sprint met een grote groep niet uitgesloten.

De rappe mannen krijgen wellicht nog drie kansen op dagsucces, al is dit zeker geen uitgemaakte zaak. In de tweede etappe volgt er namelijk nog een kort klimmetje in volle finale en ook op de slotdag zit hem venijn hem in de staart. Op de voorlaatste dag zal het sowieso niet aankomen op een sprint: dan zijn de klimmers aan zet.

In de laatste zestig kilometer van de vierde etappe trekken de renners liefst twee keer over de beklimming naar Kolovrat, niet ver van de Italiaanse grens. Deze klim is ruim tien kilometer lang aan een gemiddelde van 9,2%, met een maximale stijgingspercentage tot 15%. Er zijn ook enkele kilometers die niet onder een gemiddelde van 10% duiken. Eenmaal op de top van de klim, is het nog goed vijftien kilometer tot de streep. De klim naar Kolovrat zat vorig jaar nog in het parcours van de Giro d’Italia.

Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van Slovenië naar thuisfavoriet Tadej Pogačar. De renner van UAE Emirates bleek een klasse apart en won met verve de twee zwaarste bergetappes. Zijn ploegmaat Rafal Majka eindigde als tweede, Domen Novak van (toen nog) Bahrain Victorious finishte voor eigen volk als derde.

Parcours Ronde van Slovenië 2023 (14-18 juni)

14/06 – Etappe 1: Celje – Rogaška Slatina (188,6 km)

15/06 – Etappe 2: Žalec – Ormož (163,1 km)

16/06 – Etappe 3: Grosuplje – Postojna (173,4 km)

17/06 – Etappe 4: Ljubljana – Kobarid (165,6 km)

18/06 – Etappe 5: Vrhnika – Novo mesto (142,6 km)