Kleinste Tourpeloton in 20 jaar op 2de rustdag

Het peloton dat deze middag van start gaat in El Pas de la Casa bestaat nog uit 146 renners. Het is geleden van het jaar 2000 dat het deelnemersveld na twee weken Tour de France zó fel gedecimeerd was.

Valpartijen bij de vleet, af en toe hels weer onderweg en meermaals hard en fel koersen. Het zorgt ervoor dat er van de 184 starters in Brest nog maar 146 overblijven in de Pyreneeën. Maar liefst 20,65 % van de gestarte renners heeft intussen de Tour verlaten. Ter vergelijking: vorig jaar was dat maar 11,36 %. En in 2019 haalde zelfs meer dan 93 % van het oorspronkelijke deelnemersveld de tweede rustdag.

We moeten al terugkeren naar de eeuwwisseling om nog straffere cijfers te zien. In het jaar 2000 verliet 23,89 % van de toen 180 gestarte renners de Tour vóór de tweede rustdag.

Vijf teams zijn nog compleet: UAE Team Emirates, Israël Start-Up Nation, Deceuninck-Quick-Step, Cofidis en EF Education. Arkéa-Samsic is het hardst getroffen. Het ProTeam heeft in El Pas de la Casa nog slechts drie renners aan de start: Nairo Quintana, Elie Gesbert en Connor Swift. Groupama-FdJ en Lotto Soudal hebben nog vier man in koers.

“Je moet ook een beetje geluk hebben”, vertelde Patrick Lefevere gisteren op de persconferentie van Deceuninck-Quick-Step. “Op Tim Declercq na, hebben wij niet te veel zware valpartijen meegemaakt met de ploeg. Maar de nervositeit in het peloton – zoals altijd tijdens de Tour – in combinatie met de smalle wegen in het openingsweekend hebben snel hun tol geëist.”

Aantal renners nog in koers op de tweede rustdag

(tussen haakjes het percentage uitvallers tot en met de tweede rustdag) 2001: 152 (19,58 %) – 144 haalden Parijs

2002: 163 (14,21 %) – 153 haalden Parijs

2003: 151 (23,74 %) – 147 haalden Parijs

2004: 160 (14,89 %) – 147 haalden Parijs

2005: 158 (16,40 %) – 155 haalden Parijs 2006: 154 (12,50 %) – 139 haalden Parijs

2007: 160 (15,34 %) – 141 haalden Parijs

2008: 150 (16,67 %) – 142 haalden Parijs

2009: 159 (11,67 %) – 153 haalden Parijs

2010: 169 (14,65 %) – 167 haalden Parijs 2011: 168 (15,15 %) – 165 haalden Parijs

2012: 156 (21,21 %) – 153 haalden Parijs

2013: 181 (8,59 %) – 170 haalden Parijs

2014: 171 (13,64 %) – 164 haalden Parijs

2015: 169 (14,65 %) – 160 haalden Parijs 2016: 183 (7,58 %) – 175 haalden Parijs

2017: 175 (11,62 %) – 153 haalden Parijs

2018: 150 (14,77 %) – 145 haalden Parijs

2019: 164 (6,82 %) – 155 haalden Parijs

2020: 156 (11,36 %) – 146 haalden Parijs 2021: 146 (20,65 %) – …