Klassementsleider Evenepoel doet geen lead-outs meer: “Moet op mezelf passen”

Remco Evenepoel heeft er doorgaans geen moeite mee om aan kop van een sprinttrein te sleuren, maar Tim Merlier moet het in het vervolg van de UAE Tour zonder zijn hulp moeten stellen. De klassementsleider is niet van plan om zich nog te mengen in de vlakke finales. “Nu ik in de leiderstrui rijd, is het logisch dat ik geen risico’s ga nemen in de lead-outs”, aldus Evenepoel in het flashinterview na afloop van de vierde etappe.

“Ik moet op mezelf passen”, vervolgde de wereldkampioen. “Ik ben gewoon in het wiel van Tim gebleven tot de laatste twee, drie kilometer. Ik volgde hem omdat zulke jongens heel goed door het peloton rijden. Daarna heb ik het laten lopen, want het begon heel hectisch te worden.” Uiteindelijk sprintte Merlier, de winnaar van de openingsrit, naar een negende plaats.

Wat verwacht Evenepoel van de komende etappes? “De wind waait niet hard genoeg de komende dagen, dus er zal waarschijnlijk geen waaierspektakel meer komen. Ik hoop dat ik veilig door deze ritten kom en zoveel mogelijk energie kan sparen voor zondag. Maar het zou mooi zijn als we nog een rit kunnen pakken met Tim.”

In het klassement verdedigt Evenepoel een voorsprong van zeven seconden ten opzichte van Luke Plapp, zijn naaste belager. Pello Bilbao staat op elf seconden, de rest van het veld volgt op meer dan een minuut. Zondag eindigt de UAE Tour met de rit naar Jebel Hafeet (10,7 km aan 6,8%).

Lees meer: Juan Sebastián Molano klopt Olav Kooij na chaotische massasprint in UAE Tour