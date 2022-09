Klaas Lodewyck noemt opgave Roglic jammere zaak: “Zeker geen makkelijke opdracht nu”

Klaas Lodewyck wil waken voor verslapping bij Quick-Step-Alpha Vinyl, nu met Primož Roglič de grootste concurrent van Remco Evenepoel is uitgevallen. “Nu al victorie kraaien is gevaarlijk”, aldus de Belgische ploegleider van Evenepoel tegen Sporza.

“Het is een jammere zaak, zeker voor deze Vuelta”, aldus Lodewyck voor aanvang van de zeventiende etappe over de opgave van Roglič na zijn zware valpartij van dinsdag. “Ook gezien de vele tegenslag die hij al gehad heeft. Dan wens je niemand zo’n val toe, ook niet je dichtste rivaal in de Vuelta.”

Lodewyck gaat niet mee in de euforie dat Evenepoel nu de eindoverwinning bijna binnen heeft. “Dat is heel gevaarlijk. De jongens scherp houden is nu belangrijk, zodat er geen decompressie komt. Daar heb ik op doorgehamerd in de meeting”, legt hij uit. “De koers is zaterdagavond pas gedaan. Het is niet dat als Roglič wegvalt, dat het een makkelijke opdracht wordt nu.”

Wel is de ploegleider van mening dat de situatie iets rooskleuriger is geworden. “Er is weer 30 seconden meer speling dan we op Roglič hadden”, doelt hij op de voorsprong van 2.01 minuut op de nieuwe nummer twee Enric Mas. “Maar er zal ook hevige strijd zijn voor de plekken drie, vier, vijf en zes. Het wordt een kwestie om wakker en attent te zijn, en de jongens scherp te houden tot zaterdagavond.”