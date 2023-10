donderdag 19 oktober 2023 om 17:06

Klaar voor de winter? Meld je aan voor de exclusieve Technogym Indoor Cycle Clinic met Puck Moonen

Ad Terwijl de bladeren van de bomen vallen en de temperaturen dalen, biedt Technogym wielerliefhebbers een unieke kans om alles uit het winterseizoen te halen. Op donderdag 2 november organiseert Technogym in samenwerking met Wattworks en wielrenster Puck Moonen een exclusieve clinic, ontworpen om jou in topvorm aan de start van het zomerseizoen te brengen.

Datum en locatie?

Op donderdag 2 november ben je van harte welkom in het Experience Center van Technogym in Capelle aan den IJssel. De clinic begint om 19.15 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Wat kun je verwachten?

Naast het informatieve gedeelte van de clinic, krijg je ook de kans om hands-on ervaring op te doen met de nieuwste oplossingen van Technogym. Of het nu gaat om interactieve trainingssessies, virtual reality fietsroutes, of geavanceerde fitnessapparatuur, je kunt alles uitproberen en ontdekken wat het beste bij jou past.

1. Trainingspresentatie met Puck Moonen:

Puck Moonen, een bekend gezicht in de wielrenwereld, neemt je mee in haar persoonlijke trainingsroutine op de Technogym Ride. Ontdek de geheimen achter haar succes en hoe Technogym haar helpt om in topvorm te blijven, zelfs tijdens de wintermaanden.

2. Krachtopbouw met Technogym:

Begrijp het belang van krachttraining voor wielrenners. Puck Moonen geeft inzicht in hoe krachttraining haar heeft geholpen om haar prestaties te verbeteren, en experts van Technogym demonsteren de innovatieve krachtoplossingen die jou kunnen ondersteunen bij het bereiken van jouw doelen.

3. Wattworks

Sander Bossen en Arthur Gerards van Wattworks, dé sportschool voor fietsliefhebbers, delen hun inzichten over hoe je het maximale uit je wintertraining kunt halen. Leer hoe je jouw (fiets) fitness naar een hoger niveau kunt tillen en fit aan de start van het zomerseizoen kunt verschijnen.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze unieke clinic? Meld je dan snel hier aan