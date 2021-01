Kittel over persoonlijke zoektocht Dumoulin: “Ik weet hoe moeilijk het is”

Tom Dumoulin heeft besloten voor onbepaalde tijd met wielrennen te stoppen. De Nederlander last een pauze in omdat hij zich al een jaar niet meer gelukkig voelt als wielrenner. “Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is”, zo laat zijn ex-ploeggenoot Marcel Kittel weten via Instagram.

De 32-jarige Kittel kan zich als geen ander verplaatsen in Dumoulin. De ex-topsprinter kampte jarenlang met motivatieproblemen en besloot in augustus 2019 op vrij jonge leeftijd een punt te zetten achter een zeer succesvolle carrière. Over de beslissing van Dumoulin: “Het is natuurlijk vervelend om te zien dat Tom nu een pauze inlast.”

“Maar Tom blijft wel dicht bij zichzelf en zal nu de tijd nemen om uit te zoeken wie hij is en wat hij verder wil met zijn leven. Ik heb altijd bewondering gehad voor zijn karakter, duidelijke mening en eerlijke kritiek. Ik weet hoe moeilijk het is als je met twijfels zit en de drang hebt om verder te kijken dan je huidige leven en identiteit.”

“Ik hoop voor Tom dat hij snel antwoorden zal krijgen op zijn vragen”, aldus Kittel, die Dumoulin nog kent van hun gezamenlijke periode bij Team Giant-Shimano. De Nederlander maakte in de Tour van 2013 én 2014 deel uit van de sprinttrein van Kittel, die toen heel waar Tourritten op zijn naam wist te schrijven.

