Kirsten Wild: “Opgelucht dat het klaar is, maar ook een beetje verdrietig”

Kirsten Wild heeft haar laatste meters als actief wielrenster gereden. Op de vierde en laatste dag van de UCI Track Champions League nam de 39-jarige renster, die op zowel de weg als de baan zeer succesvol was, afscheid van de topsport.

“Het voelt een beetje dubbel”, vertelde Wild in gesprek met voormalig topsprintster Kristina Vogel voor Eurosport. “Aan de ene kant ben ik opgelucht en blij dat het klaar is, want ik keek al lange tijd uit naar 12 december omdat ik wist dat het dan klaar was. Maar nu is het ook wel een beetje verdrietig”, zei de Nederlandse renster.

Wild werd in haar lange carrière acht keer Europees en negenmaal wereldkampioene. Ze won ook tweemaal goud op de Europese Spelen en brons op het olympische omnium tijdens de afgelopen Spelen van Tokio. Als sprintster was ze ook op de weg zeer succesvol. Zo won ze grote koersen als de Prudential RideLondon Classique, Gent-Wevelgem en Brugge-De Panne.

Graag zou Wild betrokken blijven bij het baanwielrennen, gaf de renster die in de laatste jaren van haar loopbaan voor Ceratizit-WNT koerste, aan. “Ik vind baanwielrennen een van de beste sporten en voor jonge renners valt er zoveel te leren”, ging ze verder. “Dus ik zou erg graag iets doen met baanwielrennen en jongeren.”

The end.

Thanks everyone who was involved in my cycling career and a special thanks for my coaches, sponsors and team. @KNWU, @TeamNLtweets, @ceratizit_wnt & partners, @NWcycling, @FFWDwheels and @oakley pic.twitter.com/P5uNKACWQo

— Kirsten Wild (@kirsten_wild) December 5, 2021