Kirsten Wild na val niet op podium WK puntenkoers zondag 1 maart 2020

Kirsten Wild heeft op het WK baanwielrennen in Berlijn geen medaille gewonnen op het onderdeel puntenkoers. De Nederlandse begon voortvarend, maar kwam ten val en reed daarna achter de feiten aan. De wereldtitel ging naar de Britse Elinor Barker. Wild werd zesde, Lotte Kopecky namens België tiende.

Kirsten Wild ging in haar jacht op de WK-titel vroeg in de aanval. Ze pakte al direct een ronde voorsprong en zette zich zo in een goede positie voor het eremetaal. Ongeveer dertig rondes voor het einde kwam ze echter ten val na een ongelukkige uitwijkmanoeuvre van Olga Zabelinskaya. Wild had wat schaafwonden en kreeg een paar rondes de tijd om terug te keren.

Precies op het moment dat de Nederlandse terugkeerde, trok Elinor Barker ten aanval. De Britse pakte een ronde voorsprong op het peloton, nadat ze eerder in de wedstrijd ook al de rest gelapt had. Hierdoor kwam Barker alleen aan kop in de tussenstand. De strijd om het zilver en het brons lag nog wel volledig open, met Wild, Jennifer Valente en Zabelinskaya als gegadigden.

In de eindsprint deed Wild nog een ultieme poging, maar haar versnelling kwam te laat om vier ontsnapte rensters in te halen. Anita Stenberg won die slotsprint en griste zo nog verrassend het brons weg.

Puntenkoers – vrouwen

Elinor Barker

Jennifer Valente

Anita Stenberg

6. Kirsten Wild

10. Lotte Kopecky