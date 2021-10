Kirsten Wild na laatste WK: “Trots op wat ik bereikt heb”

Voor Kirsten Wild eindigde haar laatste WK met een medaille in de puntenkoers, waar ze na Lotte Kopecky en Katie Archibald naar het laagste treetje van het podium reed. Na afloop van de koers werd de 39-jarige renster in het zonnetje gezet door UCI-voorman David Lappartient, die haar een boeket bloemen overhandigde. “Ik weet eigenlijk niet zo goed welk gevoel overheerst. Ik heb al bloemen – het is een raar gevoel”, zei Wild voor de microfoon van de NOS.

Wild was blij met haar prestatie op de puntenkoers. “Lotte was enorm sterk. Een derde plek was met zo’n sterke tegenstander het hoogst haalbare. Het was wel raar dat het mijn laatste rondjes waren. Het was de laatste keer dat ik in het oranje reed. Ik heb ervan genoten – nou ja, genoten… Ik heb vooral afgezien. Dat ik na een heel mooie koers op het podium eindig, is denk ik wel mooi”, vertelde de Nederlandse verder.

Ze was zonder plan de puntenkoers ingegaan, zei ze. “Ik dacht: ik kijk wel hoe de koers loopt en hoe ik zelf dan reageer, en hoe de benen zijn. Ik ben ontzettend blij met wat we in de koppelkoers hebben gedaan. Dat ik daar met Amy Pieters kon winnen, daar ben ik heel trots op. Eigenlijk zag ik dit als een toetje. Je hoopt natuurlijk van alles, maar ik denk dat een medaille heel mooi is om mee af te sluiten.”

Nochtans was Wild niet fit in aanloop naar het WK in Roubaix. “Ik had een moeizame aanloop. Of ik het maximale eruit heb gehaald? Dat we de koppelkoers wonnen, was boven verwachting. Laat ik dan zeggen dat deze medaille op de puntenkoers ook boven verwachting was.”

Trots

Wild vond het moeilijk om onder woorden te brengen welk gevoel overheerste, nu haar laatste WK erop zit. “Ik ben vooral heel trots op wat ik bereikt heb en wat ik met mijn vriend bereikt heb. Het voelde aan alsof we een BV zijn geweest. We hebben heel veel dingen hierin samen gedaan en hoe we dat hebben aangepakt, daar ben ik heel trots op. Ik denk dat ik zowel op de baan als op de weg een aardige erelijst bij elkaar heb gefietst.”

“De ploeg heeft me altijd fantastisch gesteund. Ik kijk terug op een heel mooie tijd. Het was een supermooi avontuur en ik zou het iedereen aanbevelen, als je het fysiek en mentaal aankunt. Het is gewoon heel leuk om te doen, maar het is ook mooi dat het nu afgelopen is”, aldus Wild.