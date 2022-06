Kim de Baat sprint naar verrassende Belgische wegtitel

Kim de Baat is de nieuwe Belgisch kampioene op de weg. In Middelkerke bleef de renster Fien Van Eynde en Sara Maes verrassend voor. Topfavoriete Lotte Kopecky kwam er niet aan te pas.

In de 120 kilometer lange wedstrijd werd duidelijk dat de meeste teams maar een doel hadden: Kopecky neutraliseren. De meervoudig Belgisch kampioene mocht en zou niet wegrijden, en dat bood kansen voor andere rensters.

Al vroeg op de dag zagen we een kopgroep met Cato Cassiers, Marion Norbert-Riberolle, Britt Knaven en Sara van de Vel. De laatste twee namen reden donderdag al een goed Belgisch kampioenschap tijdrijden, met respectievelijk een derde en vierde plaats als gevolg. Het peloton zag het gevaar in, want echt groot (maximaal een minuut) werd hun voorsprong nooit. Ook Nathalie Bex en De Baat mengden zich nog even in deze kopgroep. Tegen de finale aan werd iedereen weer teruggegrepen.

De Baat beloont zichzelf met Belgische titel na aanvallende koers

Kopecky en Sanne Cant probeerden het daarna nog even, maar zij kwamen niet weg. Wie even later wel wegkwamen? Sara Maes, Lose Meertens, Julie Hendrickx, Fien Van Eynde en… weer De Baat. Tot de laatste kilometers bleef het een secondespel, maar de zes dames hielden stand. Alleen Alana Castrique kon nog aansluiten in de slotkilometer.

Castrique ging van van de zes dames als eerste de sprint aan. Er leek nog kracht op te zitten, tot de 31-jarige De Baat aanging. Op haar versnelling had niemand een antwoord en dus ging de renster van Plantur-Pura er met de zege vandoor.