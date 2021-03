Kijkcijferrecord op Sporza voor vrouwenkoers Gent-Wevelgem

Er heeft zondag een recordaantal mensen gekeken naar de Sporza-uitzending van Gent-Wevelgem voor vrouwen. Dat meldt onderzoeker Daam Van Reeth op sociale media. In totaal keken er vanaf 16.45 uur 578.000 mensen in Vlaanderen naar de finale van de vrouwenkoers.

Het gaat bij Gent-Wevelgem voor vrouwen, die gewonnen werd door Marianne Vos, om een stijging van 17% ten opzichte van vorig najaar. Ook de mannenwedstrijd van Gent-Wevelgem (920.000 kijkers) kon zondagmiddag rekenen op goede kijkcijfers, een stijging van 31% ten opzichte van eind 2020. Slechts drie keer eerder keken meer Belgen naar de voorjaarsklassieker.

Hoeveel Nederlanders afgelopen weekend naar Sporza keken, is niet bekend.

Wel zijn de kijkcijfers van Gent-Wevelgem bij de NOS bekendgemaakt door Stichting Kijkonderzoek. Tussen 13.40 en 16.15 uur schakelden gemiddeld 351.000 mensen naar NPO1. In totaal keken bijna 1,4 miljoen Nederlanders minstens een minuut naar de koers. De vrouwenkoers was alleen online te zien bij de NOS.

