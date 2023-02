Kijkcijferpiek van anderhalf miljoen op Sporza tijdens WK-duel Van der Poel-Van Aert

Het publiek stond zondagmiddag rijendik tijdens het WK veldrijden in Hoogerheide, maar ook vanaf de bank zagen tal van mensen toe hoe Mathieu van der Poel en Wout van Aert duelleerden in Hoogerheide. Tijdens de profwedstrijd keken er gemiddeld 1.245.826 mensen naar Sporza op Eén. Dat laat presentator Ruben Van Gucht weten via sociale media.

Op het hoogtepunt van de cross ging het aantal kijkers zelfs richting de anderhalf miljoen, aldus Van Gucht. Het marktaandeel betrof daarmee 80,5%. De precieze cijfers van de NOS, dat de veldrit voor elite mannen ook uitzond, zijn niet bekend. Wel staan er op Stichting KijkOnderzoek cijfers van de hele uitzending van Studio Sport (waarbij dus ook uitzendingen van andere sportevenementen zijn meegenomen). Studio Sport had tussen 13.38 uur en 17.59 uur gemiddeld 729.000 kijkers.

