Kévin Vauquelin op de weg terug van heupblessure, maar Frans kampioenschap komt te vroeg

Kévin Vauquelin zal het Frans kampioenschap moeten laten schieten. Dat maakte zijn ploeg Arkéa-Samsic bekend. Vauqeulin is herstellende van een heupblessure. Inmiddels heeft de Fransman naar eigen zeggen wel weer goed kunnen trainen, maar de strijd om de Franse titel komt dus te vroeg.

De 22-jarige coureur stapte eind april in de tweede etappe uit de Ronde van Romandië. Sindsdien kwam hij niet meer in actie. “Pas deze week heb ik weer goed kunnen trainen. Ik heb nu geen pijn meer, maar helaas heb ik onvoldoende kwaliteitsvolle trainingen kunnen doen om klaar te zijn voor het Frans kampioenschap”, aldus Vauquelin.

De jonge klimmer kende dit jaar zijn doorbraak. Hij boekte al drie zeges met een etappe en eindzege in de Tour des Alpes Maritimes et du Var en winst in de Tour du Jura.

Spierscheuring Grondin

Verder liggen Maxime Bouet en Donovan Grondin in de lappenmand bij de Franse formatie. Eerstgenoemde kampt met ademhalingsproblemen, terwijl Grondin een spierscheuring blijkt te hebben. Grondin leek vorige week nog kramp te hebben in het Critérium du Dauphiné, maar er bleek dus meer aan de hand.